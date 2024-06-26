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Зеленський затвердив створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ

10:24, 26 червня 2024
Президент підписав указ, яким затвердив рішення РНБО про створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем.
Зеленський затвердив створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №382/2024, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони про створення Сил безпілотних систем в Україні. 

Контроль за виконанням рішення покладений на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування – 25 червня.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року "Про створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил", — йдеться у документі.

Нагадаємо, що Кабмін підтримав ініціативу Зеленського щодо створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ. 

Полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

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