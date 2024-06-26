Зеленський затвердив створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ

Президент підписав указ, яким затвердив рішення РНБО про створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №382/2024, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони про створення Сил безпілотних систем в Україні.

Контроль за виконанням рішення покладений на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування – 25 червня.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року "Про створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил", — йдеться у документі.

Нагадаємо, що Кабмін підтримав ініціативу Зеленського щодо створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ.

Полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.