Полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ

Заступника Головнокомандувача Збройних сил України Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Джерело фото: vin.gov.ua

Згідно з наказом Міністра оборони України від 10 червня 2024 року, полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Раніше, 10 лютого 2024 року, 39-річного Вадима Сухаревського було призначено на посаду заступника Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Полковник Сухаревський відомий своєю участю у російсько-українській війні з 2014 року, коли прийняв перший бій під Семенівкою на Донеччині 13 травня. Почавши як старший лейтенант з позивним «Борсук», він був спроможним наказати стріляти в бойовиків на ураження та обстріляти підопічного терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна зі свого БТР. Зазнаючи поранення наприкінці літа, він продовжив службу на Маріупольському напрямку, діючи в складі 36-ї бригади морської піхоти.

За свою військову діяльність Сухаревський був піднесений до звання підполковника у червні 2020 року, а пізніше отримав звання полковника та почесний титул «Герой України» у 2022 році.

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