Сонце досягає феноменального 11-річного піку: чого очікувати

Збільшення активності Сонця призводить до полярного сяйва у низьких широтах.

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Останнім часом значно більше людей, ніж зазвичай, отримали можливість спостерігати північне та південне сяйво прямо над своїми головами. Це незвичайне явище було спровоковане потужною сонячною бурею, яка вплинула на магнітне поле Землі, пише видання Science Alert.

Наразі Сонце перебуває на піку своєї активності за 11-річним циклом. Це означає, що можемо очікувати більш інтенсивних викидів частинок, зафіксованих нашими науковцями.

Процес починається зі швидких та гарячих частинок, що викидаються від Сонця. Ці частинки, рухаючись униз по лініях магнітного поля Землі, нагрівають атмосферу. У результаті зіткнення з атмосферними частинками, які є нейтральними та холодними, частина енергії вивільнюється у видимому спектрі світла.

Атмосферні частинки, намагаючись позбутися надмірної енергії, вивільнюють світло у видимому діапазоні. Залежно від того, які саме елементи виявляються гарячими, можна спостерігати різноманітні кольори полярного сяйва.

Це дивовижне явище полярного сяйва, яке зазвичай спостерігається у високих широтах, привертає увагу в наукових колах і захоплює любителів астрономії по всьому світу, особливо під час масштабних сонячних активностей.

Нагадаємо, в декількох областях України помітили північне сяйво.

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