Солнце достигает феноменального 11-летнего пика: чего ожидать

Увеличение активности Солнца приводит к полярному сиянию в низких широтах.

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В последнее время значительно больше людей, чем обычно, получили возможность наблюдать северное и южное сияние прямо над своими головами. Это необычное явление было спровоцировано мощной солнечной бурей, которая повлияла на магнитное поле Земли, пишет издание Science Alert.

Сейчас Солнце находится на пике своей активности по 11-летнему циклу. Это означает, что можем ожидать более интенсивных выбросов частиц, зафиксированных нашими учеными.

Процесс начинается с быстрых и горячих частиц, выбрасываемых от Солнца. Эти частицы, двигаясь вниз по линиям магнитного поля Земли, нагревают атмосферу. В результате столкновения с атмосферными частицами, которые являются нейтральными и холодными, часть энергии высвобождается в видимом спектре света.

Атмосферные частицы, пытаясь избавиться от избыточной энергии, высвобождают свет в видимом диапазоне. В зависимости от того, какие именно элементы оказываются горячими, можно наблюдать различные цвета полярного сияния.

Это удивительное явление полярного сияния, которое обычно наблюдается в высоких широтах, привлекает внимание в научных кругах и восхищает любителей астрономии по всему миру, особенно во время масштабных солнечных активностей.

Напомним, в нескольких областях Украины заметили северное сияние.

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