В Баренцевом море горит российский корабль «Адмирал Левченко»

Сейчас на корабле продолжается «борьба за живучесть», а также там находится несколько сотен членов экипажа.

В Баренцевом море на российском большом противолодочном корабле «Адмирал Левченко» произошло возгорание, во время которого пострадала установка двигателя. Об этом сообщил спикер Сил обороны северного направления Дмитрий Плетенчук.

«Горит-горит техника вражеская. А точнее большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» в Баренцевом море. Продолжается борьба за живучесть, надеемся напрасная», - отметил Плетенчук.

Спикер также указал, что причиной пожара стало возгорание одной из установок двигателя. Кроме того, там находится несколько сотен членов экипажа.

«Так бывает, когда «Сверхдержава» получает санкции от Украины и не может обслуживать самостоятельно двигатели, произведенные в Николаеве. 10 лет не хватило на решение этой проблемы», - рассказал Плетенчук.

«Адмирал Левченко» - это российский эсминец класса «Удалой», который вошел на вооружение военно-морских сил СССР в 1988 году. Он сейчас находится в составе Северного флота россии. Противолодочные корабли, к которым относится «Адмирал Левченко», предназначены для борьбы с подводными лодками и воздушными целями.

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