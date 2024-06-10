У Баренцовому морі горить російський корабель «Адмірал Левченко»

Наразі на кораблі триває «боротьба за живучість», а також там знаходиться кілька сотень членів екіпажу.

У Баренцовому морі на російському великому протичовновому корабелі «Адмірал Левченко» сталося загоряння, під час якого постраждала установка двигуна. Про це повідомив речник Сил оборони північного напрямку Дмитро Плетенчук.

«Горить-палає техніка ворожа. А точніше великий протичовновий корабель «Адмірал Левченко» у Баренцовому морі. Триває боротьба за живучість, сподіваємося марна», – зазначив Плетенчук.

Речник також вказав, що причиною пожежі стало загоряння однієї з установок двигуна. Крім того, там знаходиться кілька сотень членів екіпажу.

«Так буває, коли «свєрхдєржава» отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. 10 років не вистачило на розв’язання цієї проблеми», — розповів Плетенчук.

«Адмірал Левченко» — це російський есмінець класу «Удалой», який увійшов на озброєння військово-морських сил СРСР у 1988 році. Він зараз перебуває у складі Північного флоту росії. Протичовнові кораблі, до яких відноситься «Адмірал Левченко», призначені для боротьби з підводними човнами та повітряними цілями.

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