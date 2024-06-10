Примусове затримання військовими цивільного: Одеський обласний ТЦК дав відповідь

В Одесі працівники ТЦК примусово чоловіка, який відмовився пред’явити документи та поводився агресивно.

Джерело фото: УП

У мережі шириться відео, на якому нібито працівники ТЦК примусово затримали чоловіка в Одесі для доставлення в ТЦК. Інцидент викликав реакцію обласного територіального центру комплектування, який надав пояснення стосовно події.

Пресслужба Одеського обласного ТЦК та СП у своєму коментарі зазначила, що група оповіщення зупинила громадянина для перевірки документів, які підтверджують його особу або військовий облік. Ця процедура, за їхніми словами, є стандартною під час мобілізації і передбачена законом.

У відповідь на запит на документи, громадянин виявив агресивну реакцію: відмовився пред’явити документи, вживав нецензурну лексику та намагався втекти з місця. У зв’язку з цим працівники ТЦК здійснили заходи для його затримання, щоб запобігти втечі до прибуття поліції.

Після пред’явлення громадянином документів інцидент було врегульовано, і йому було видано повістку під особистий підпис.

У ТЦК закликали громадян не піддаватися провокаційним заголовкам в інтернеті, зберігати критичне мислення та користуватися лише офіційними джерелами інформації, оскільки ситуація була вирішена відповідно до закону.

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