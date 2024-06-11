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У Києві під час застілля чоловік на фоні ревнощів напав з ножем на товариша

08:13, 11 червня 2024
Київська поліція затримала чоловіка, який напав з ножем на свого товариша під час сварки.
У Києві під час застілля чоловік на фоні ревнощів напав з ножем на товариша
Джерело фото: UA.KyivPolice
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У Києві правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, який, за попередніми даними, напав з ножем на свого товариша під час сварки через ревнощі. 37-річний потерпілий перебуває у важкому стані у реанімаційному відділенні лікарні. Зловмисник може отримати до восьми років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Києва.

Подія сталася в одній з квартир у Святошинському районі Києва. Поліція отримала повідомлення від медичних працівників про госпіталізацію чоловіка з ножовим пораненням.

В ході розслідування встановлено, що під час спільного випивання алкоголю в квартирі між чоловіками виникла суперечка через ревнощі до спільної знайомої. Сперечка переросла у бійку, під час якої господар квартири звернувся до кухонного ножа та застосував його проти гостя. Поранений зміг самостійно покинути квартиру та звернутися за медичною допомогою.

Підозрюваного затримано за статтею Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Він залишиться під вартою на час проведення слідства.

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