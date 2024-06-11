В Киеве во время застолья мужчина на фоне ревности напал с ножом на товарища

Киевская полиция задержала мужчину, который напал с ножом на своего товарища во время ссоры.

Источник фото: UA.KyivPolice

В Киеве правоохранители задержали 32-летнего мужчину, который, по предварительным данным, напал с ножом на своего товарища во время ссоры из-за ревности. 37-летний пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы. Злоумышленник может получить до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Киева.

Происшествие произошло в одной из квартир в Святошинском районе Киева. Полиция получила сообщение от медицинских работников о госпитализации мужчины с ножевым ранением.

В ходе расследования установлено, что во время совместного выпивания алкоголя в квартире между мужчинами возникла ссора из-за ревности к общей знакомой. Спор перерос в драку, во время которой хозяин квартиры обратился к кухонному ножу и применил его против гостя. Раненый смог самостоятельно покинуть квартиру и обратиться за медицинской помощью.

Подозреваемый задержан по статье Уголовно-процессуального кодекса Украины и уведомлен о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения. Он останется под стражей на время проведения следствия.

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