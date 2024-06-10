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За попыткой поджога автобусов в Праге может стоять россия, – премьер Чехии

21:53, 10 июня 2024
Полиция расследует попытку поджога автобусов в Праге, которая не реализовалась благодаря бдительности сотрудников пражского автовокзала.
За попыткой поджога автобусов в Праге может стоять россия, – премьер Чехии
Источник фото: УНИАН
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Премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил подозрение, что россия может иметь отношение к попытке поджога городских автобусов в Праге на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters.

Полиция арестовала 26-летнего мужчину в связи с сорванной попыткой поджога и предъявила ему обвинения в терроризме. Фиала на пресс-конференции заявил, что «есть подозрение, что нападение было организовано и профинансировано, вероятно, из россии».

Он добавил, что такие события являются частью гибридной войны, которую против Чехии ведет рф, и которую необходимо прекратить. «россия неоднократно пытается посеять хаос и подорвать доверие граждан к нашему государству», - отметил премьер.

По словам правоохранителей, подозреваемый является испаноязычным мужчиной из Южной Америки, который находился в Чехии в течение пяти дней до попытки нападения в среду вечером. Полиция отметила, что задержанному не удалось совершить нападение благодаря бдительности сотрудников пражского автовокзала.

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