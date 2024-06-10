НАПК выявило недостоверные сведения в декларациях нардепа и чиновника Закарпатской таможни

НАПК за 5 месяцев выявило недостоверные сведения на почти 555 млн гривен.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции после подробной проверки почти 450 деклараций за пять месяцев выявило нарушения на сумму почти 555 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Наибольшее количество деклараций, которые были предметом полной проверки, были поданы должностными лицами из г. Киева - 158 деклараций, Одесской области - 37, Киевской области - 33, Львовской области - 26, Днепропетровской области - 18, Черкасской области - 16 и Харьковской области - 15.

«По результатам завершенных за 5 месяцев 133 проверок выявлено недостоверных сведений на почти 555 млн грн, необоснованных активов на 7,1 млн грн. и признаков незаконного обогащения на 17,8 млн грн.», - говорится в сообщении НАПК.

В частности, по результатам проверок выявлены следующие нарушения:

У сельского головы Верхнекорецкого сельского совета Закарпатской области нашли необоснованные активы на сумму 2,6 млн грн.

Также недостоверные сведения на общую сумму почти 499 млн грн обнаружили в декларациях народного депутата Украины (5,8 млн грн), заместителя начальника отдела Закарпатской таможни (286 млн грн), который также скрыл купленный земельный участок.

Не подтвердил законность происхождения более 59,5 млн. грн председатель Белгород-Днестровского районного совета Одесской области.

Директор Государственного предприятия «Опытное хозяйство «Тахтаулово» Института защиты растений Национальной академии аграрных наук» не подтвердил законность происхождения своих средств на сумму более 25 млн грн.

Соответствующие материалы НАПК направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Государственное бюро расследований (ГБР), Офис Генерального прокурора и Национальную полицию Украины для рассмотрения вопроса о начале уголовных производств.

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