Премьер-министр Польши исключает иностранную причастность к взрыву на заводе Mesko

Польша расследует взрыв на заводе Mesko, однако доказательств причастности «внешних сил» нет.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пока нет доказательств причастности «внешних сил» к взрыву, произошедшему на оружейном заводе Mesko. Однако по словам Туска, нет оснований предполагать внешнюю причастность.

Согласно сообщению Wirtualna Polska, премьер прокомментировал произошедшее после проведения выездного заседания правительства Польши в Белостоке, расположенном вблизи границы с Беларусью.

Напомним, на оружейном заводе Mesko в Свентокшиском воеводстве на юге Польши произошел мощный взрыв, приведший к гибели одного человека. Пожар на заводе вспыхнул примерно в 10 утра в понедельник, по данным польского оружейного концерна PGZ, которому принадлежит завод. В результате этого инцидента погиб 59-летний работник, еще один находится в больнице.

По сообщению от PGZ, создана комиссия для расследования обстоятельств инцидента, а также для анализа причины взрыва и проверки действующих процедур с целью обеспечения максимальной безопасности на работе.

Отмечается, что это не первый несчастный случай на заводе Mesko. В 2021 году там также произошли два взрыва, в результате которых погибли две 40-летние женщины. Завод в Скаржиско-Каменной, где произошел этот инцидент, специализируется на производстве оружия и боеприпасов, включая те, которые предназначены для Украины.

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