Прем'єр-міністр Польщі виключає іноземну причетність до вибуху на заводі Mesko

Польща розслідує вибух на заводі Mesko, проте доказів причетності «зовнішніх сил» немає.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі немає доказів причетності «зовнішніх сил» до вибуху, що стався на збройовому заводі Mesko. Проте за словами Туска, немає підстав припускати зовнішню причетність.

Згідно з повідомленням Wirtualna Polska, прем’єр прокоментував подію після проведення виїзного засідання уряду Польщі в Білостоку, розташованому поблизу кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, на збройовому заводі Mesko у Свентокшиському воєводстві на півдні Польщі стався потужний вибух, що призвів до загибелі однієї людини. Пожежа на заводі спалахнула приблизно о 10 ранку в понеділок, за даними польського збройового концерну PGZ, якому належить завод. Унаслідок цього інциденту загинув 59-річний працівник, ще один перебуває в лікарні.

За повідомленням від PGZ, створено комісію для розслідування обставин інциденту, а також для аналізу причини вибуху та перевірки чинних процедур з метою забезпечення максимальної безпеки на роботі.

Зазначається, що це не перший нещасний випадок на заводі Mesko. У 2021 році там також сталися два вибухи, в результаті яких загинули дві 40-річні жінки. Завод у Скаржисько-Каменній, де стався цей інцидент, спеціалізується на виробництві зброї та боєприпасів, включаючи ті, які призначені для України.

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