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НАЗК виявило недостовірні відомості у деклараціях нардепа та посадовця Закарпатської митниці

20:17, 10 червня 2024
НАЗК за 5 місяців виявило недостовірні відомості на майже 555 млн гривень.
НАЗК виявило недостовірні відомості у деклараціях нардепа та посадовця Закарпатської митниці
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Національне агентство з питань запобігання корупції після докладної перевірки майже 450 декларацій за п'ять місяців виявило порушення на суму майже 555 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Найбільша кількість декларацій, що були предметом повної перевірки, були подані посадовцями з м. Києва - 158 декларацій, Одеської області - 37, Київської області - 33, Львівської області - 26, Дніпропетровської області - 18, Черкаської області - 16 та Харківської області - 15.

«За результатами завершених за 5 місяців 133 перевірок виявлено недостовірних відомостей на майже 555 млн грн, необґрунтованих активів на  7,1 млн грн. та ознак незаконного збагачення на 17,8 млн грн.», - йдеться у повідомленні НАЗК.

Зокрема, за результатами перевірок виявлено наступні порушення:

У сільського голови Верхньокорецької сільської ради Закарпатської області знайшли необгрунтовані активи на суму 2,6 млн грн.

Також недостовірні відомості на загальну суму майже 499 млн грн виявили у деклараціях народного депутата України (5,8 млн грн), заступника начальника відділу Закарпатської митниці (286 млн грн), який також приховав куплену земельну ділянку.

Не підтвердив законність походження понад 59,5 млн. грн голова Білгород-Дністровської районної ради Одеської області.

Директора Державного підприємства «Дослідне господарство «Тахтаулово» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук» не підтвердив законність походження своїх коштів на суму понад 25 млн грн.

Відповідні матеріали НАЗК направлено до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Державного бюро розслідувань (ДБР), Офісу Генерального прокурора та Національної поліції України для розгляду питання про початок кримінальних проваджень.

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