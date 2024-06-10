За спробою підпалу автобусів у Празі може стояти росія, – прем'єр Чехії

Поліція розслідує спробу підпалу автобусів у Празі, яка не реалізувалася завдяки пильності співробітників празького автовокзалу.

Джерело фото: УНІАН

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала висловив підозру, що росія може мати відношення до спроби підпалу міських автобусів у Празі минулого тижня. Про це повідомляє Reuters.

Поліція арештувала 26-річного чоловіка у зв'язку із зірваною спробою підпалу та пред'явила йому звинувачення в тероризмі. Фіала на пресконференції заявив, що «є підозра, що напад був організований та профінансований, ймовірно, з росії».

Він додав, що такі події є частиною гібридної війни, яку проти Чехії веде рф, і яку необхідно припинити. «росія неодноразово намагається посіяти хаос та підірвати довіру громадян до нашої держави», - зазначив прем'єр.

За словами правоохоронців, підозрюваний є іспаномовним чоловіком з Південної Америки, який перебував у Чехії протягом п'яти днів до спроби нападу в середу ввечері. Поліція зазначила, що затриманому не вдалося здійснити напад завдяки пильності співробітників празького автовокзалу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.