Принудительное задержание военными гражданского: Одесский областной ТЦК дал ответ

В Одессе работники ТЦК принудительно задержали мужчину, который отказался предъявить документы и вел себя агрессивно.

Источник фото: УП

В сети распространяется видео, на котором якобы работники ТЦК принудительно задержали мужчину в Одессе для доставки в ТЦК. Инцидент вызвал реакцию областного территориального центра комплектования, который предоставил объяснения относительно происшествия.

Пресс-служба Одесского областного ТЦК и СП в своем комментарии отметила, что группа оповещения остановила гражданина для проверки документов, подтверждающих его личность или воинский учет. Эта процедура, по их словам, является стандартной во время мобилизации и предусмотрена законом.

В ответ на запрос на документы, гражданин проявил агрессивную реакцию: отказался предъявить документы, употреблял нецензурную лексику и пытался скрыться с места. В связи с этим работники ТЦК приняли меры для его задержания, чтобы предотвратить побег до прибытия полиции.

После предъявления гражданином документов инцидент был урегулирован, и ему была выдана повестка под личную подпись.

В ТЦК призвали граждан не поддаваться провокационным заголовкам в интернете, сохранять критическое мышление и пользоваться только официальными источниками информации, поскольку ситуация была решена в соответствии с законом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.