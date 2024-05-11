В декількох областях України помітили північне сяйво, фото

Небо червоно-фіолетових відтінків побачили на Харківщині, Дніпропетровщині та в інших областях.

фото з відкритих джерел

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10 травня у нічному небі у низці регіонів українці помітили північне сяйво. У мережі люди поділилися знімками яскравого явища.

Північне сяйво зафіксували над Чернігівщиною, Одещиною, Кіровоградщиною, Харківщиною, Дніпропетровщиною та іншими областями.

Вважається, що явище сталося на тлі потужної магнітної бурі, яка накрила Землю 10 травня і триватиме до 12 травня включно.

Нагадаємо, що на минулому тижні над Україною помітили незвичайний білий спалах.

Також рік тому яскравий спалах спостерігали у небі над Києвом. Спалах було спричинено падінням метеора діаметром близько пів метра.

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