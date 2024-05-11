В нескольких областях Украины заметили северное сияние, фото

Небо красно-фиолетовых оттенков увидели в Харьковской, Днепропетровской и других областях.

фото из открытых источников

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10 мая в ночном небе в ряде регионов украинцы заметили северное сияние. В сети люди поделились снимками яркого явления.

Северное сияние было зафиксировано над Черниговщиной, Одесщиной, Кировоградщиной, Харьковщиной, Днепропетровщиной и другими областями.

Считается, что явление произошло на фоне мощной магнитной бури, накрывшей Землю 10 мая и продолжающейся до 12 мая включительно.

Напомним, что на прошлой неделе над Украиной заметили необычную белую вспышку.

Также год назад яркую вспышку наблюдали в небе над Киевом. Вспышка была вызвана падением метеора диаметром около полуметра.

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