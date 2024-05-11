СБУ предотвратила теракты, которые россия планировала провести в Киеве 9 мая

Служба безопасности сработала на опережение и задержала исполнителей теракта на горячем.

Источник фото: СБУ

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Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили теракты, которые российское ГРУ планировало совершить 9 мая в Киеве. Исполнителей задержали на горячем.

Об этом сообщил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, пишут в СМИ.

«СБУ сработала на опережение, исполнителей теракта задержали на горячем. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след», - сообщил Дехтяренко.

Детали спецоперации в СБУ пообещали сообщить со временем.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что СБУ разоблачила сеть агентов фсб, которые готовили убийство Владимира Зеленского и Кирилла Буданова.

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