СБУ запобігла терактам, які росія планувала провести у Києві 9 травня

Служба безпеки спрацювала на випередження і затримала виконавців теракту на гарячому.

Джерело фото: СБУ

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Співробітники Служби безпеки України запобігли терактам, які російське ГРУ планувало здійснити 9 травня в Києві. Виконавців затримали на гарячому.

Про повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, пишуть у ЗМІ.

«СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід», - повідомив Дехтяренко.

Деталі спецоперації в СБУ пообіцяли повідомити згодом.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що СБУ викрила мережу агентів фсб, що готували вбивство Володимира Зеленського та Кирила Буданова.

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