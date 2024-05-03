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Украинцы заметили в небе «таинственные объекты»: пятно света видели в Киеве и во многих областях, фото и видео

08:44, 3 мая 2024
Над Украиной заметили необычную белую вспышку.
Украинцы заметили в небе «таинственные объекты»: пятно света видели в Киеве и во многих областях, фото и видео
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Вечером 2 мая украинцы в разных частях страны наблюдали природное явление, очень похожее на северное сияние. Также странное белое пятно видели в небе жители Киевской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Львовской и Волынской.

Считается, что северное сияние вызвала третья по силе магнитная буря в атмосфере Земли из произошедших в 2024 году.

Относительно белых пятен есть версия, что это вторая степень носителя Falcon 9, который запустил два спутника WorldView Legion.

По словам экспертов, через сервис Flight Club можно посмотреть траекторию запуска, где будет видно, что примерно в 22:50 по Киеву вторая ступень Falcon 9 была именно там, где этот объект наблюдали на небе — на северо-западе.

Напомним, год назад яркую вспышку наблюдали в небе над Киевом. Вспышка была вызвана падением метеора диаметром около полуметра.

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