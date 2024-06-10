Полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ

Заместитель Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ.

Источник фото: vin.gov.ua

Согласно приказу Министра обороны Украины от 10 июня 2024 года, полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Ранее, 10 февраля 2024 года, 39-летний Вадим Сухаревский был назначен на должность заместителя Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Полковник Сухаревский известен своим участием в российско-украинской войне с 2014 года, когда принял первый бой под Семеновкой в Донецкой области 13 мая. Начав как старший лейтенант с позывным «Барсук», он был способен приказать стрелять в боевиков на поражение и обстрелять подопечного террориста Игоря Стрелкова-Гиркина из своего БТР. Получая ранения в конце лета, он продолжил службу на Мариупольском направлении, действуя в составе 36-й бригады морской пехоты.

За свою военную деятельность Сухаревский был возведен в звание подполковника в июне 2020 года, а позже получил звание полковника и почетный титул «Герой Украины» в 2022 году.

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