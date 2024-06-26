У Києві розшукали чоловіка, який «випадково» запустив салют у Дарницькому районі

Феєрверк запустив 25-річний працівник сміттєспалювального заводу, який «перевіряв» його на справність.

Джерело фото: gunpKyiv

Поліція Києва повідомила про затримання чоловіка, який запустив салют у Дарницькому районі столиці. Затриманий пояснив свої дії тим, що перевіряв феєрверк на справність.

11 червня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікації, на яких невідомі запускали салют у Дарницькому районі. Після проведення пошукових заходів оперативники встановили, що феєрверк був запущений з території сміттєспалювального заводу. До цього інциденту виявився причетним 25-річний працівник установи, який зізнався, що вирішив перевірити салютну установку.

Дарницьке управління поліції за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомило фігурантові про підозру у вчиненні хуліганства за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Поліція нагадує про категоричну заборону використання будь-яких піротехнічних виробів у період воєнного стану. За таке правопорушення передбачена кримінальна відповідальність.

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