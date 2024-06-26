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ChatGPT спробують витіснити: Amazon розробляє чат-бота на основі ШІ Metis

10:36, 26 червня 2024
Новий ШІ чат-бот Metis від Amazon обіцяє більше функцій, ніж ChatGPT, і стане його конкурентом.
ChatGPT спробують витіснити: Amazon розробляє чат-бота на основі ШІ Metis
Джерело фото: iStock
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Amazon працює над створенням нового чат-бота на основі штучного інтелекту, який буде конкурувати з ChatGPT від OpenAI, повідомляє Business Insider. Новий сервіс, що отримав назву Metis, буде працювати на базі внутрішньої моделі ШІ Amazon під назвою Olympus.

Metis, названий на честь грецької богині мудрості, матиме більше функцій, ніж ChatGPT. Чат-бот буде доступний через веб-браузер і зможе генерувати розмовні відповіді на основі тексту та зображень, надавати посилання на джерела, пропонувати додаткові запитання та навіть генерувати зображення.

За даними Business Insider, Metis використовуватиме генерацію з доповненим пошуком (метод RAG), що дозволить йому посилатися на знання за межами початкових навчальних даних і надавати більш актуальні відповіді. Наприклад, чат-бот зможе надавати останні ціни на акції, що не завжди можливо для інших моделей ШІ.

Крім основних функцій, Metis також буде агентом ШІ, здатним виконувати різноманітні завдання, такі як увімкнення світла або бронювання авіарейсів. Цей проєкт особисто контролює голова Amazon Енді Джассі, і наразі він знаходиться на стадії внутрішнього тестування з планованим запуском у вересні.

Розробка Metis свідчить про прагнення Amazon наздогнати своїх конкурентів у сфері ШІ, таких як Microsoft і Google, які запустили своїх помічників зі штучним інтелектом майже два роки тому. Наразі модель Titan від Amazon вважається менш потужною порівняно з конкурентами, а чат-бот Amazon Q отримав неоднозначні відгуки. Для прискорення процесу навчання своєї моделі штучного інтелекту, Amazon навіть залучив співробітників для збору даних з відкритого коду GitHub.

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