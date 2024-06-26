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ChatGPT попытаются вытеснить: Amazon разрабатывает чат-бота на основе ИИ Metis

10:36, 26 июня 2024
Новый ИИ чат-бот Metis от Amazon обещает больше функций, чем ChatGPT, и станет его конкурентом.
ChatGPT попытаются вытеснить: Amazon разрабатывает чат-бота на основе ИИ Metis
Источник фото: iStock
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Amazon работает над созданием нового чат-бота на основе искусственного интеллекта, который будет конкурировать с ChatGPT от OpenAI, сообщает Business Insider. Новый сервис, получивший название Metis, будет работать на базе внутренней модели ИИ Amazon под названием Olympus.

Metis, названный в честь греческой богини мудрости, будет иметь больше функций, чем ChatGPT. Чат-бот будет доступен через веб-браузер и сможет генерировать разговорные ответы на основе текста и изображений, предоставлять ссылки на источники, предлагать дополнительные вопросы и даже генерировать изображения.

По данным Business Insider, Metis будет использовать генерацию с дополненным поиском (метод RAG), что позволит ему ссылаться на знания за пределами начальных учебных данных и предоставлять более актуальные ответы. Например, чат-бот сможет предоставлять последние цены на акции, что не всегда возможно для других моделей ИИ.

Помимо основных функций, Metis также будет агентом ИИ, способным выполнять различные задачи, такие как включение света или бронирование авиарейсов. Этот проект лично контролирует глава Amazon Энди Джасси, и в настоящее время он находится на стадии внутреннего тестирования с планируемым запуском в сентябре.

Разработка Metis свидетельствует о стремлении Amazon догнать своих конкурентов в сфере ИИ, таких как Microsoft и Google, которые запустили своих помощников с искусственным интеллектом почти два года назад. На данный момент модель Titan от Amazon считается менее мощной по сравнению с конкурентами, а чат-бот Amazon Q получил неоднозначные отзывы. Для ускорения процесса обучения своей модели искусственного интеллекта, Amazon даже привлек сотрудников для сбора данных из открытого кода GitHub.

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