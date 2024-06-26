Существуют ли запреты на допуск лиц в возрасте до 18 лет к работе без медосмотров: разъяснение

Если обнаружено, что работа вредит здоровью несовершеннолетнего, его немедленно увольняют с этой работы и переводят на более легкую.

Если обнаружено, что работа вредит здоровью несовершеннолетнего, его немедленно увольняют с этого объясняет, существуют ли запреты на допуск лиц в возрасте до 18 лет к работе без медосмотров.

Все лица моложе 18 лет принимаются на работу только после предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем до достижения 21 года ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.

В случае установления факта, что работа негативно влияет на здоровье несовершеннолетнего, его немедленно увольняют с этой работы и переводят на более легкую.

В случае перевода несовершеннолетних на основании медицинского заключения на более легкую, но ниже оплачиваемую работу за несовершеннолетним в течение двух недель сохраняется предварительный заработок.

Ранее мы писали, для каких категорий работников является обязательным медицинский осмотр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.