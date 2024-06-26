Имущественный ущерб, причиненный потерпевшему в результате завладения его средствами в иностранной валюте, взимается в соответствующей валюте, а не в гривневом эквиваленте, – КУС ВС

Поскольку осужденный завладел средствами потерпевших в долларах США, эта сумма должна быть им возмещена именно в указанной иностранной валюте, а не в ее гривневом эквиваленте на время совершения преступлений, - считает Кассационный уголовный суд.

Верховный Суд рассмотрел дело, в котором представитель потерпевших в кассационной жалобе утверждал, что гражданские иски потерпевших по делу были решены местным судом с нарушением норм гражданского права, поскольку взысканию в их пользу с осужденного подлежали денежные средства в иностранной валюте, а не их эквивалент в гривнах на время совершение преступлений.

КУС ВС считает обоснованными такие доводы кассационной жалобы. Приведенная в определении апелляционного суда позиция о том, что в уголовном производстве подлежит возмещению вред, причиненный уголовным правонарушением на момент его совершения, в гривневом эквиваленте, не основывается на материалах производства, положениях гражданского процессуального законодательства и противоречит требованиям ст. 128 УПК.

Поскольку осужденный завладел средствами потерпевших в долларах США, эта сумма должна быть им возмещена именно в указанной иностранной валюте, а не в ее гривневом эквиваленте на время совершения преступлений, иначе будут нарушены принципы законности и справедливости в уголовном производстве, а стоимость имущества в гривневом эквиваленте на момент совершения преступления влияет только на квалификацию действий осужденного в зависимости от размера причиненного вреда.

Такой вывод сделал Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, отменяя определение апелляционного суда и назначая новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Постановление КУС ВС от 9 мая 2024 года по делу № 759/4769/14 (производство № 51-4574км23) – по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.