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Имущественный ущерб, причиненный потерпевшему в результате завладения его средствами в иностранной валюте, взимается в соответствующей валюте, а не в гривневом эквиваленте, – КУС ВС

09:42, 26 июня 2024
Поскольку осужденный завладел средствами потерпевших в долларах США, эта сумма должна быть им возмещена именно в указанной иностранной валюте, а не в ее гривневом эквиваленте на время совершения преступлений, - считает Кассационный уголовный суд.
Имущественный ущерб, причиненный потерпевшему в результате завладения его средствами в иностранной валюте, взимается в соответствующей валюте, а не в гривневом эквиваленте, – КУС ВС
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Верховный Суд рассмотрел дело, в котором представитель потерпевших в кассационной жалобе утверждал, что гражданские иски потерпевших по делу были решены местным судом с нарушением норм гражданского права, поскольку взысканию в их пользу с осужденного подлежали денежные средства в иностранной валюте, а не их эквивалент в гривнах на время совершение преступлений.

КУС ВС считает обоснованными такие доводы кассационной жалобы. Приведенная в определении апелляционного суда позиция о том, что в уголовном производстве подлежит возмещению вред, причиненный уголовным правонарушением на момент его совершения, в гривневом эквиваленте, не основывается на материалах производства, положениях гражданского процессуального законодательства и противоречит требованиям ст. 128 УПК.

Поскольку осужденный завладел средствами потерпевших в долларах США, эта сумма должна быть им возмещена именно в указанной иностранной валюте, а не в ее гривневом эквиваленте на время совершения преступлений, иначе будут нарушены принципы законности и справедливости в уголовном производстве, а стоимость имущества в гривневом эквиваленте на момент совершения преступления влияет только на квалификацию действий осужденного в зависимости от размера причиненного вреда.

Такой вывод сделал Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, отменяя определение апелляционного суда и назначая новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Постановление КУС ВС от 9 мая 2024 года по делу № 759/4769/14 (производство № 51-4574км23) – по ссылке.

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