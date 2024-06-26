Майнова шкода, завдана потерпілому в результаті заволодіння його коштами в іноземній валюті, стягується у відповідній валюті, а не в її гривневому еквіваленті, ̶ ККС ВС

Оскільки засуджений заволодів коштами потерпілих у доларах США, то ця сума має бути їм відшкодована саме у вказаній іноземній валюті, а не в її гривневому еквіваленті на час вчинення злочинів, - вважає Касаційний кримінальний суд.

Верховний Суд розглянув справу, в якій представник потерпілих у касаційній скарзі стверджував, що цивільні позови потерпілих у справі були вирішені місцевим судом з порушенням норм цивільного права, оскільки стягненню на їхню користь із засудженого підлягали грошові кошти в іноземній валюті, а не їх еквівалент у гривнях на час вчинення злочинів.

ККС ВС вважає обґрунтованими такі доводи касаційної скарги. Наведена в ухвалі апеляційного суду позиція про те, що у кримінальному провадженні підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна кримінальним правопорушенням на час його вчинення, в гривневому еквіваленті, не ґрунтується на матеріалах провадження, положеннях цивільного процесуального законодавства та суперечить вимогам ст. 128 КПК України.

Оскільки засуджений заволодів коштами потерпілих у доларах США, то ця сума має бути їм відшкодована саме у вказаній іноземній валюті, а не в її гривневому еквіваленті на час вчинення злочинів, інакше буде порушено принципи законності та справедливості в кримінальному провадженні, а вартість майна в гривневому еквіваленті на час вчинення злочину впливає лише на кваліфікацію дій засудженого залежно від розміру завданої шкоди.

Такий висновок зробив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, скасовуючи ухвалу апеляційного суду та призначаючи новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Постанова ККС ВС від 9 травня 2024 року у справі № 759/4769/14 (провадження № 51-4574км23) ̶ за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.