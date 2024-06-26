Ллойд Остін вперше провів телефонну розмову з новим міністром оборони рф: що відомо

Розмова відбулася з ініціативи американської сторони, обговорювали війну росії проти України.

Фото: EPA/UPG

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Міністр оборони США Ллойд Остін вперше поговорив телефоном з новим російським міністром оборони Андрієм Білоусовим. Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу.

Як стало відомо, переговори відбулися за ініціативи американської сторони. Остін обговорив з Білоусовим війну рф проти України.

Райдер додав, що під час розмови керівник Пентагону зазначив, що військовим відомствам рф та США важливо зберегти комунікацію.

Інших деталей переговорів він не розкрив.

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