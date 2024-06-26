Ллойд Остин впервые провел телефонный разговор с новым министром обороны рф: что известно

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, обсуждали войну рф против Украины.

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Министр обороны США Ллойд Остин впервые поговорил по телефону с новым российским министром обороны Андреем Белоусовым. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

Как стало известно, переговоры прошли по инициативе американской стороны. Остин обсудил с Белоусовым войну рф против Украины.

Райдер добавил, что во время разговора руководитель Пентагона отметил, что военным ведомствам рф и США важно сохранить коммуникацию.

Других деталей переговоров он не раскрыл.

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