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Из плена вернулись 90 украинских защитников, фото и видео

07:55, 26 июня 2024
Среди освобожденных из плена – воины Нацгвардии, ВМС, терроборонцы, пограничники.
Из плена вернулись 90 украинских защитников, фото и видео
Фото: Владимир Зеленский
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Из российского плена вернулись 90 украинцев. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Те, кто защищали Мариуполь. Те, кто защищали ЧАЭС. Те, кто были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях. Помним обо всех наших людях в российском плену. Продолжаем работу по освобождению каждого и каждой", - написал он.

По его словам, из плена освободили воинов Национальной гвардии, Военно-морских сил, армии, территориальной обороны и пограничной службы.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными добавили, что на родную землю вернулись в том числе 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей Военно-морских Сил, 15 бойцов ВСУ и 8 терробороновцев. В частности, удалось вернуть 59 защитников Мариуполя, из них 52 вышедших из «Азовстали» бойца. Из плена освобождены 5 охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.

 

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