Из плена вернулись 90 украинских защитников, фото и видео

Среди освобожденных из плена – воины Нацгвардии, ВМС, терроборонцы, пограничники.

Фото: Владимир Зеленский

Из российского плена вернулись 90 украинцев. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Те, кто защищали Мариуполь. Те, кто защищали ЧАЭС. Те, кто были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях. Помним обо всех наших людях в российском плену. Продолжаем работу по освобождению каждого и каждой", - написал он.

По его словам, из плена освободили воинов Национальной гвардии, Военно-морских сил, армии, территориальной обороны и пограничной службы.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными добавили, что на родную землю вернулись в том числе 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей Военно-морских Сил, 15 бойцов ВСУ и 8 терробороновцев. В частности, удалось вернуть 59 защитников Мариуполя, из них 52 вышедших из «Азовстали» бойца. Из плена освобождены 5 охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.

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