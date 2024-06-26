Станут пушечным мясом, — в Пентагоне прокомментировали возможность участия войск КНДР в войне рф против Украины

США продолжат следить за ситуацией на фоне укрепления сотрудничества рф и Северной Кореи.

Минобороны США отметило необходимость внимательно следить за действиями Северной Кореи после подписания договора между КНДР и рф. В Пентагоне не исключают, что КНДР может отправить свои войска в Украину. Впрочем, в США считают, что эти войска станут "пушечным мясом" для ВСУ.

"Я думаю, что если бы я руководил военным персоналом Северной Кореи, я бы поставил под сомнение отправку своих сил как пушечное мясо в незаконной войне против Украины", - сказал спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

Он добавил, что США будут внимательно следить за развитием ситуации.

Напомним, что на прошлой неделе путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали соглашение, обязывающее каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

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