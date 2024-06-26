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Александр Усик отказался от звания абсолютного чемпиона мира

08:30, 26 июня 2024
Украинский боксер Александр Усик отказался от пояса IBF в тяжелом весе, оставив его вакантным для поединка Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.
Александр Усик отказался от звания абсолютного чемпиона мира
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Украинский боксер Александр Усик заявил, что отказывается от звания абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Он решил дать возможность разыграть титул IBF двум своим бывшим соперникам - Энтони Джошуа и Даниэлю Дюбуа.

"Всем привет. Энтони и Даниэль, слушайте, знаю, пояс IBF важен для вас. Назовем это моим подарком для 21 сентября. Слава Богу за все. Слава Украине", - сказал Усик в видеообращении.

После того, как Усик покинет титул IBF, перестанет быть абсолютным чемпионом мира. У него останутся три титула – WBC, WBA и WBO.

Поединок между Джошуа и Дюбуа состоится 21 сентября 2024 года.

Напомним, в ночь на 19 мая состоялся исторический поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. 

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