Будут судить 10 фигурантов, которые сбывали кокаин на территории столицы и области

По результатам обысков, изъятые наркотики на "черном" рынке оцениваются в около 4 млн гривен.

Источник фото: UA.KyivPolice

В Киеве начнется судебный процесс против 10 человек, обвиняемых в сбыте кокаина на территории столицы и Киевской области. Во время досудебного расследования правоохранители провели 42 обыска и изъяли наркотики на сумму около четырех миллионов гривен. Членам преступной группы грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила полиция Киева.

Правоохранители Шевченковского управления полиции провели спецоперацию, в результате которой была остановлена деятельность преступной группы, которая занималась производством и сбытом психотропных веществ. Фигуранты продавали наркотики на территории Киева и области. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на "черном" рынке составляет около 4 миллионов гривен.

Досудебное расследование проводилось по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией;

- ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306 - использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств;

- ч. 1, 2 ст. 255 - создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней.

Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт передан в суд для рассмотрения. Членам преступной организации грозит максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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