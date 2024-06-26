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Судитимуть 10 фігурантів, які збували кокаїн на території столиці та області

10:00, 26 червня 2024
За результатами обшуків, вилучені наркотики на «чорному» ринку оцінюються в близько 4 млн гривень.
Судитимуть 10 фігурантів, які збували кокаїн на території столиці та області
Джерело фото: UA.KyivPolice
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У Києві розпочнеться судовий процес проти 10 осіб, обвинувачених у збуті кокаїну на території столиці та Київської області. Під час досудового розслідування правоохоронці провели 42 обшуки та вилучили наркотики на суму близько чотирьох мільйонів гривень. Членам злочинної групи загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці Шевченківського управління поліції провели спецоперацію, в результаті якої було зупинено діяльність злочинної групи, яка займалася виробництвом та збутом психотропних речовин. Фігуранти продавали наркотики на території Києва та області. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на «чорному» ринку становить близько 4 мільйонів гривень.

Досудове розслідування проводилось за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією;
  • ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306 – використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів;
  • ч. 1, 2 ст. 255 – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.

Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт передано до суду для розгляду. Членам злочинної організації загрожує максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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