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США можуть дозволити повернення військових підрядників в Україну

21:35, 25 червня 2024
Адміністрація Байдена обговорює розгортання підрядників для ремонту озброєння в Україні.
США можуть дозволити повернення військових підрядників в Україну
Джерело фото: mil.in.ua
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Адміністрація президента США Джо Байдена наближається до скасування фактичної заборони на розгортання американських військових підрядників в Україні для підтримки та ремонту наданих США систем озброєння. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на чотирьох поінформованих американських посадовців.

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США вивели всіх своїх інструкторів з країни та категорично виключали будь-яку військову присутність на українській території відтоді.

«Ми не приймали жодних рішень, і будь-яке обговорення цього питання є передчасним», — сказав один із чиновників адміністрації, додаючи: «Президент абсолютно твердий, що він не надішле американські війська в Україну».

Через це надану США військову техніку, яка зазнала пошкоджень у боях, доводиться вивозити з України до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту, що займає багато часу.

За даними CNN, протягом кількох останніх місяців адміністрація Байдена повторно аналізує обмеження на підрядників в Україні з огляду на просування російських військ і затримку з військовою допомогою. Однак остаточного рішення ще не ухвалено.

Якщо ж рішення буде схвалене, Пентагон вперше з 2022 року зможе укладати контракти про розміщення американських підрядників в Україні для допомоги з ремонтом техніки. Наприклад, винищувачі F-16, які Україна планує використовувати, потребуватимуть регулярного технічного обслуговування.

Одне з джерел зазначило, що американські компанії, які братимуть участь у тендерах Пентагону, повинні будуть розробити надійні механізми для забезпечення безпеки своїх співробітників в Україні.

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