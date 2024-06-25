Практика судів
  1. В Україні

Суд відправив нардепа Миколу Тищенка під цілодобовий домашній арешт

21:08, 25 червня 2024
Депутата підозрюють у незаконному позбавленні волі колишнього військового у Дніпрі.
Суд відправив нардепа Миколу Тищенка під цілодобовий домашній арешт
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Печерський районний суд Києва призначив народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, нардепу Миколі Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військового у Дніпрі. 

Засідання, яке мало розпочатися о 14:00, стартувало з двогодинним запізненням. Протягом цього часу Микола Тищенко відповідав на питання журналістів та розповідав про свою діяльність у боротьбі з «ботофермами», особливо активними в Дніпрі.

Під час спілкування з представниками ЗМІ Тищенко відмовився пояснити причину розбиття свого телефону під час обшуку, заявивши, що «тривають слідчі дії».

Народний депутат наголосив на необхідності припинення діяльності «ботоферм» та зазначив, що готовий позбутися своїх депутатських повноважень, якщо це допоможе вирішити проблему.

Щодо обвинувачень у побитті військовослужбовців, Тищенко стверджує, що він не брав участі у бійках останні 10 років і всі його дії були вчинені в межах закону, використовуючи свої повноваження народного депутата.

Прокурор, в обгрунтуванні необхідності запобіжного заходу, зазначив, що існує ризик, що Тищенко може втекти з місця свого проживання, приховуватись від правоохоронних органів або продовжувати злочинну діяльність. Також прокурор підкреслив, що депутат знищив два телефони під час обшуку, що може свідчити про спроби ухилення від слідства.

Адвокати Тищенка вважають, що підозра не має достатнього підґрунтя, а докази вини народного депутата відсутні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Осіб, які звертаються до сервісних центрів МВС за перереєстрацією авто, будуть додатково перевіряти

Громадян чекатиме додаткова перевірка при перереєстрації авто.

У Міноборони спочатку підтримали законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних, але потім передумали

Міноборони 24 червня спрямувало до Комітету лист, яким підтримало законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних до 150 днів, втім, вже 25 червня цей лист відкликало.

Єдиний соціальний реєстр буде взаємодіяти з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг», реєстрами нерухомого майна та транспортних засобів

Держава буде бачити повну картину про всіх отримувачів соціальної допомоги.

У осіб, які мали право на відстрочку з інших підстав, залишиться право вступити до аспірантури за контрактом на денну форму

Для цього таким особам треба підтвердити відповідне право на відстрочку засобами Порталу Дія або шляхом електронної інформаційної взаємодії між Реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» та Єдиною державною електронною базою з питань освіти.

БЕБ включать до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру для належного рівня конспірації

Уряд пропонує внести Бюро економічної безпеки України до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео