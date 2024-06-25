Суд відправив нардепа Миколу Тищенка під цілодобовий домашній арешт

Депутата підозрюють у незаконному позбавленні волі колишнього військового у Дніпрі.

Печерський районний суд Києва призначив народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, нардепу Миколі Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військового у Дніпрі.

Засідання, яке мало розпочатися о 14:00, стартувало з двогодинним запізненням. Протягом цього часу Микола Тищенко відповідав на питання журналістів та розповідав про свою діяльність у боротьбі з «ботофермами», особливо активними в Дніпрі.

Під час спілкування з представниками ЗМІ Тищенко відмовився пояснити причину розбиття свого телефону під час обшуку, заявивши, що «тривають слідчі дії».

Народний депутат наголосив на необхідності припинення діяльності «ботоферм» та зазначив, що готовий позбутися своїх депутатських повноважень, якщо це допоможе вирішити проблему.

Щодо обвинувачень у побитті військовослужбовців, Тищенко стверджує, що він не брав участі у бійках останні 10 років і всі його дії були вчинені в межах закону, використовуючи свої повноваження народного депутата.

Прокурор, в обгрунтуванні необхідності запобіжного заходу, зазначив, що існує ризик, що Тищенко може втекти з місця свого проживання, приховуватись від правоохоронних органів або продовжувати злочинну діяльність. Також прокурор підкреслив, що депутат знищив два телефони під час обшуку, що може свідчити про спроби ухилення від слідства.

Адвокати Тищенка вважають, що підозра не має достатнього підґрунтя, а докази вини народного депутата відсутні.

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