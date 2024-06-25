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Українців попередили про жорсткіші відключення світла у найближчі два тижні

21:29, 25 червня 2024
В середньому українці матимуть приблизно 12-14 годин світла на добу.
Українців попередили про жорсткіші відключення світла у найближчі два тижні
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Голова правління асоціації «Нафта та газ України» Андрій Закревський попередив про жорсткі відключення електропостачання для українців у найближчі два тижні. Прогноз пов’язаний з введенням нових лімітів споживання електроенергії, але він також висловив оптимізм щодо подальшого поліпшення ситуації. Про це він повідомив в коментарі для УНІАН.

«Я думаю, що в найближчі два тижні буде гірше, але потім ситуація покращиться. У липні очікується, що світло буде доступне приблизно 12-14 годин на добу, зокрема великим містам. Однак в окремих місцях можуть відбуватись відключення тривалістю 8-10 годин», – розповів Закревський.

Експерт також зазначив, що рішення про введення рівномірних лімітів споживання електроенергії між регіонами виявилося популістським. Він вважає, що обмеження електропостачання в малих регіонах з мінімальним споживанням не суттєво додасть годин електричного світла для великих міст.

«Фізично неможливо забезпечити стабільне постачання електроенергії великим містам за рахунок відключень у малих населених пунктах. Наприклад, для того, щоб забезпечити додаткову годину світла в Києві, може знадобитися відключення території, еквівалентної половині Тернопільської області», – пояснив він.

Закревський зазначив, що раніше розподілом електропостачання керували диспетчери, які оптимізували потоки енергії в мережах. Він висловив думку, що вимога до рівномірного розподілу електроенергії суперечить основам фізики.

«Народ прагнув до справедливості, але в фізиці не можна обманути. Подібні стратегії, як середньої температури по лікарні, не є ефективними у вирішенні проблем електропостачання», – додав Закревський.

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