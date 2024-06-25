Украинцев предупредили о более жестких отключениях света в ближайшие две недели

В среднем украинцы будут иметь примерно 12-14 часов света в сутки.

Председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский предупредил о жестких отключениях электроснабжения для украинцев в ближайшие две недели. Прогноз связан с введением новых лимитов потребления электроэнергии, но он также выразил оптимизм относительно дальнейшего улучшения ситуации. Об этом он сообщил в комментарии для УНИАН.

"Я думаю, что в ближайшие две недели будет хуже, но потом ситуация улучшится. В июле ожидается, что свет будет доступен примерно 12-14 часов в сутки, в частности крупным городам. Однако в отдельных местах могут происходить отключения продолжительностью 8-10 часов", - рассказал Закревский.

Эксперт также отметил, что решение о введении равномерных лимитов потребления электроэнергии между регионами оказалось популистским. Он считает, что ограничение электроснабжения в малых регионах с минимальным потреблением не существенно добавит часов электрического света для крупных городов.

"Физически невозможно обеспечить стабильное снабжение электроэнергии крупным городам за счет отключений в малых населенных пунктах. Например, для того, чтобы обеспечить дополнительный час света в Киеве, может понадобиться отключение территории, эквивалентной половине Тернопольской области", - пояснил он.

Закревский отметил, что ранее распределением электроснабжения руководили диспетчеры, которые оптимизировали потоки энергии в сетях. Он высказал мнение, что требование к равномерному распределению электроэнергии противоречит основам физики.

"Народ стремился к справедливости, но в физике нельзя обмануть. Подобные стратегии, как средней температуры по больнице, не являются эффективными в решении проблем электроснабжения", - добавил Закревский.

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