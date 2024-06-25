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Почему в Киеве отключали свет почти на 10 часов, – объяснили в Yasno

20:33, 25 июня 2024
Средняя продолжительность отсутствия света в сутки составляла почти 10 часов, а интервалы со светом - по 3 часа.
Почему в Киеве отключали свет почти на 10 часов, – объяснили в Yasno
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24 июня в Киеве свет отключали по графикам почти на 10 часов. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко. Он отметил, что отключения происходили в формате справедливых отключений.

Статистика за 24 июня:

  • Отключено почти 38 000 многоквартирных и частных домов.
  • Средняя продолжительность отсутствия света в сутки - 9 часов 42 минуты.
  • Средняя продолжительность отключений между включениями - 3 часа 28 минут, максимальная - 6 часов 50 минут.

Коваленко отметил, что если света нет более 7 часов, следует писать заявку в сеть, поскольку возможна авария.

По его словам существует два уровня справедливых отключений:

Первый уровень - это справедливый уровень распределения ограничений между регионами/областями. Эта часть - за НЭК Укрэнерго. В начале весны отключения не учитывали объемы критической инфраструктуры и тд. Каждый регион разделяет конечных потребителей на 6 групп с примерно одинаковым потреблением кренерго, зная потребление каждой группы, отдает команду на отключение определенных групп.

Кратко логика звучит так: «Каждый регион должен разделить конечных потребителей на 6 групп/очередей с примерно одинаковым потреблением внутри каждой группы. И потом Укрэнерго, зная потребление каждой группы в регионах, дает команду отключать 1,2 или 3 группы/очереди. По моей оценке, это сработало. Надо дробить еще, потому что не все регионы (по моей оценке) сделали группы корректно, но это уже дело за Госэнергонадзором».

Второй уровень справедливости - это уже ответственность местных ОСР. Диспетчеры получают команды отключать очереди согласно графикам. Основные проблемы местных ОСР: несрабатывание автоматики, необходимость ручного включения/выключения; повреждение оборудования, не приспособленного к такому режиму работы; балансировка внутри групп с переменным потреблением.

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