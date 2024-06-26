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Правительство внесло изменения в Порядок реализации арестованных активов на электронных торгах

07:15, 26 июня 2024
Имущество, находящееся под таможенным контролем, может быть выдано его владельцу или уполномоченному им лицу только после таможенного оформления указанного имущества согласно заявленной цели и уплате соответствующих таможенных платежей.
Правительство внесло изменения в Порядок реализации арестованных активов на электронных торгах
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Кабмин 25 июня внес изменения в постановления КМУ от 27.09.2017 №719 «Об утверждении Порядка реализации арестованных активов на электронных торгах» и от 11.07.2018 №613 «Об утверждении Положения о Национальном агентстве Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений» с целью приведения их в соответствие с Законом 3475-IX «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины об урегулировании отдельных вопросов распоряжения иностранными товарами, транспортными средствами коммерческого назначения, находящимися на таможенной территории Украины под таможенным контролем, а также незаконно ввезенными на таможенную территорию Украины».

Предусмотрено, что в случае реализации активов, на момент принятия в управление АРМА находившихся на таможенной территории Украины под таможенным контролем и за которые не были уплачены таможенные платежи, а также которые незаконно ввезены на таможенную территорию Украины, к их цене, определенной на основании отчета о оценку актива, включаются суммы таможенных платежей, которые подлежали уплате в случае выпуска такого имущества в свободное обращение на таможенной территории Украины.

В случае, если такие активы не реализованы на первых торгах, допускается выставление их на повторные торги со снижением цены, которая не может быть меньше суммы таможенных платежей, подлежащих уплате в случае выпуска такого имущества в свободное обращение на таможенной территории Украины, если такие таможенные платежи не были предварительно уплачены.

Установлено, что АРМА обеспечивает перечисления на счета, открытые для зачисления поступлений государственного бюджета, контроль за взиманием которых возложен на Гостаможслужбу, средств (в сумме таможенных платежей, подлежащих уплате при выпуске активов в свободное обращение на таможенной территории Украины), полученных от реализации таких активов в течение пяти рабочих дней со дня зачисления таких средств на текущие счета.

Имущество, находящееся под таможенным контролем, может быть выдано его владельцу или уполномоченному им лицу только после таможенного оформления указанного имущества в соответствии с заявленной целью и уплатой соответствующих таможенных платежей (в случае если законом предусмотрена уплата таких таможенных платежей).

Автор: Наталья Мамченко 

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Правительство внесло изменения в Порядок реализации арестованных активов на электронных торгах

Имущество, находящееся под таможенным контролем, может быть выдано его владельцу или уполномоченному им лицу только после таможенного оформления указанного имущества согласно заявленной цели и уплате соответствующих таможенных платежей.

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