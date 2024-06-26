Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Отсутствие адвоката при проведении осмотра служебного кабинета не влечет за собой недопустимость доказательств – Верховный Суд

08:00, 26 июня 2024
Адвокат утверждал, что протокол осмотра места происшествия является недопустимым доказательством, поскольку следственное действие проведено при отсутствии защитника.
Отсутствие адвоката при проведении осмотра служебного кабинета не влечет за собой недопустимость доказательств – Верховный Суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отсутствие защитника при проведении осмотра места происшествия – служебного кабинета не влечет за собой недопустимость доказательств, полученных во время этого следственного действия, ведь нет оснований считать, что выявленные вещественные доказательства были получены именно в результате отсутствия адвоката в значении ч. 1 ст. 87 УПК, поскольку присутствие или отсутствие не могло повлиять на эти свойства – существование вещественных доказательств независимо от воли осужденного. Об этом в постановлении от 2 мая 2024 г. отметила коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда по делу № 676/4040/20.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал невиновным и оправдал лицо по ч. 2 ст. 185 УК на основании п. 2 ч. 1 ст. 373 УПК в связи с тем, что не было доказано, что уголовное правонарушение совершено обвиняемым и по ч. 3 ст. 369 УК на основании п. 3 ч. 1 ст. 373 УПК в связи с тем, что не было доказано, что в деянии лица есть состав уголовного правонарушения.

Апелляционный суд отменил этот приговор и вынес новый, которым признал виновным и осудил лицо по ч. 1 ст. 185 УК (ч. 5 ст. 74, п. 2 ч. 1 ст. 49 УК), по ч. 3 ст. 369 УК.

В кассационной жалобе защитник утверждает, что протокол осмотра места происшествия является недопустимым доказательством, поскольку следственное действие проведено с нарушением права на защиту (при отсутствии защитника).

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил в силе приговор апелляционного суда. В обоснование позиции КУС констатирует, что отсутствие защитника при проведении осмотра места происшествия не влечет за собой недопустимость доказательств, полученных в ходе следственного действия. Суд последовательно признает недопустимыми показания, полученные от подозреваемого во время следственных действий, в случае нарушения его права хранить молчание и не свидетельствовать против себя или права быть представленным защитником.

Это объясняется тем, что право лица давать показания без применения принуждения крайне важно для выполнения задач уголовного производства, поэтому для оценки допустимости показаний определяющим является соблюдение права лица сохранять молчание и, как гарантия этого права, обеспечение его права быть представленным защитником.

Нарушение этих прав имеет или может иметь прямое влияние на содержание полученных показаний, поэтому такие нарушения являются релевантным фактором для оценки допустимости показаний.

В этом деле речь не идет о допустимости показаний, предоставленных осужденным при осмотре места происшествия, поскольку апелляционным судом при оценке обстоятельств дела принимался во внимание протокол этого следственного действия, в котором зафиксировано обнаружение на рабочем столе следователя предоставленных лицом денег, которые в дальнейшем признаны вещественными доказательствами.

Подходы к оценке допустимости доказательств, которые существуют независимо от воли личности, существенно отличаются от оценки показаний лица. Факторы, способные обусловить недопустимость показаний лица, могут не влиять на допустимость доказательств, имеющих совершенно иную природу.

КУС отмечает, что хотя при проведении осмотра места происшествия после задержания лица не присутствовал защитник, при обстоятельствах этого дела нет оснований считать, что выявленные вещественные доказательства были получены именно в результате отсутствия адвоката в значении ч. 1 ст. 87 УПК, поскольку присутствие или отсутствие не могло повлиять на эти свойства – существование вещественных доказательств независимо от воли осужденного.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отсутствие адвоката при проведении осмотра служебного кабинета не влечет за собой недопустимость доказательств – Верховный Суд

Адвокат утверждал, что протокол осмотра места происшествия является недопустимым доказательством, поскольку следственное действие проведено при отсутствии защитника.

Верховный Суд не видит препятствий, чтобы один судья рассматривал уголовное производство и дело об админправонарушениях в отношении одного и того же лица

Один и тот же судья апелляционного суда может рассматривать и уголовное дело, и дело об админправонарушении в отношении одного и того же лица – Верховный Суд.

Уклонисты рискуют остаться без зарплаты, имущества и под уголовным розыском – что с 16 июля изменится для мужчин

Повестки смогут массово рассылать по последнему известному адресу, а штрафы выписать заочно – в дальнейшем заблокировать счета уклонистам, инициировать процесс взыскания их имущества, ходатайствовать о принудительной доставке в ТЦК и ограничении в праве вождения.

Правительство внесло изменения в Порядок реализации арестованных активов на электронных торгах

Имущество, находящееся под таможенным контролем, может быть выдано его владельцу или уполномоченному им лицу только после таможенного оформления указанного имущества согласно заявленной цели и уплате соответствующих таможенных платежей.

Лиц, обращающихся в сервисные центры МВД за перерегистрацией авто, будут дополнительно проверять

Граждан будет ждать дополнительная проверка при перерегистрации авто.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду