Отсутствие адвоката при проведении осмотра служебного кабинета не влечет за собой недопустимость доказательств – Верховный Суд

Адвокат утверждал, что протокол осмотра места происшествия является недопустимым доказательством, поскольку следственное действие проведено при отсутствии защитника.

Отсутствие защитника при проведении осмотра места происшествия – служебного кабинета не влечет за собой недопустимость доказательств, полученных во время этого следственного действия, ведь нет оснований считать, что выявленные вещественные доказательства были получены именно в результате отсутствия адвоката в значении ч. 1 ст. 87 УПК, поскольку присутствие или отсутствие не могло повлиять на эти свойства – существование вещественных доказательств независимо от воли осужденного. Об этом в постановлении от 2 мая 2024 г. отметила коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда по делу № 676/4040/20.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал невиновным и оправдал лицо по ч. 2 ст. 185 УК на основании п. 2 ч. 1 ст. 373 УПК в связи с тем, что не было доказано, что уголовное правонарушение совершено обвиняемым и по ч. 3 ст. 369 УК на основании п. 3 ч. 1 ст. 373 УПК в связи с тем, что не было доказано, что в деянии лица есть состав уголовного правонарушения.

Апелляционный суд отменил этот приговор и вынес новый, которым признал виновным и осудил лицо по ч. 1 ст. 185 УК (ч. 5 ст. 74, п. 2 ч. 1 ст. 49 УК), по ч. 3 ст. 369 УК.

В кассационной жалобе защитник утверждает, что протокол осмотра места происшествия является недопустимым доказательством, поскольку следственное действие проведено с нарушением права на защиту (при отсутствии защитника).

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил в силе приговор апелляционного суда. В обоснование позиции КУС констатирует, что отсутствие защитника при проведении осмотра места происшествия не влечет за собой недопустимость доказательств, полученных в ходе следственного действия. Суд последовательно признает недопустимыми показания, полученные от подозреваемого во время следственных действий, в случае нарушения его права хранить молчание и не свидетельствовать против себя или права быть представленным защитником.

Это объясняется тем, что право лица давать показания без применения принуждения крайне важно для выполнения задач уголовного производства, поэтому для оценки допустимости показаний определяющим является соблюдение права лица сохранять молчание и, как гарантия этого права, обеспечение его права быть представленным защитником.

Нарушение этих прав имеет или может иметь прямое влияние на содержание полученных показаний, поэтому такие нарушения являются релевантным фактором для оценки допустимости показаний.

В этом деле речь не идет о допустимости показаний, предоставленных осужденным при осмотре места происшествия, поскольку апелляционным судом при оценке обстоятельств дела принимался во внимание протокол этого следственного действия, в котором зафиксировано обнаружение на рабочем столе следователя предоставленных лицом денег, которые в дальнейшем признаны вещественными доказательствами.

Подходы к оценке допустимости доказательств, которые существуют независимо от воли личности, существенно отличаются от оценки показаний лица. Факторы, способные обусловить недопустимость показаний лица, могут не влиять на допустимость доказательств, имеющих совершенно иную природу.

КУС отмечает, что хотя при проведении осмотра места происшествия после задержания лица не присутствовал защитник, при обстоятельствах этого дела нет оснований считать, что выявленные вещественные доказательства были получены именно в результате отсутствия адвоката в значении ч. 1 ст. 87 УПК, поскольку присутствие или отсутствие не могло повлиять на эти свойства – существование вещественных доказательств независимо от воли осужденного.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.