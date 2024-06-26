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Уряд вніс зміни до Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах

07:15, 26 червня 2024
Майно, що перебуває під митним контролем, може бути видано його власнику або уповноваженій ним особі лише після митного оформлення зазначеного майна відповідно до заявленої мети та сплати відповідних митних платежів.
Уряд вніс зміни до Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах
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Кабмін 25 червня вніс зміни до постанов КМУ від 27.09.2017 №719 «Про затвердження Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах» і від 11.07.2018 №613 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» з метою приведення їх у відповідність до Закону 3475-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо врегулювання окремих питань розпорядження іноземними товарами, транспортними засобами комерційного призначення, що перебувають на митній території України під митним контролем, а також такими, що незаконно ввезені на митну територію України».

Передбачено, що у разі реалізації активів , які на момент прийняття в управління АРМА перебували на митній території України під митним контролем та за які не були сплачені митні платежі, а також незаконно ввезені на митну територію України, до їх ціни, визначеної на підставі звіту про оцінку активу, включаються суми митних платежів, що підлягали б сплаті у разі випуску такого майна у вільний обіг на митній території України.

У разі, коли такі активи не реалізовані на перших торгах, допускається виставлення їх на повторні торги із зниженням ціни, яка не може бути меншою, ніж сума митних платежів, що підлягали б сплаті у разі випуску такого майна у вільний обіг на митній території України, якщо такі митні платежі не були попередньо сплачені.

Встановлено, що АРМА забезпечує перерахування на рахунки, відкриті для зарахування надходжень державного бюджету, контроль за справлянням яких покладено на Держмитслужбу, коштів (у сумі митних платежів, які підлягали б сплаті при випуску активів у вільний обіг на митній території України), одержаних від реалізації таких активів, протягом пʼяти робочих днів з дня зарахування таких коштів на поточні рахунки.

Майно, що перебуває під митним контролем, може бути видано його власнику або уповноваженій ним особі лише після митного оформлення зазначеного майна відповідно до заявленої мети та сплати відповідних митних платежів (у разі коли законом передбачено сплату таких митних платежів).

Автор: Наталя Мамченко 

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Майно, що перебуває під митним контролем, може бути видано його власнику або уповноваженій ним особі лише після митного оформлення зазначеного майна відповідно до заявленої мети та сплати відповідних митних платежів.

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