Чому у Києві відключали світло майже на 10 годин, – пояснили в Yasno

Середня тривалість відсутності світла на добу становила майже 10 годин, а інтервали зі світлом – по 3 години.

24 червня у Києві світло відключали за графіками майже на 10 годин. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко. Він зазначив, що відключення відбувалися у форматі справедливих відключень.

Статистика за 24 червня:

Відключено майже 38 000 багатоквартирних та приватних будинків.

Середня тривалість відсутності світла на добу – 9 годин 42 хвилини.

Середня тривалість відключень між ввімкненнями – 3 години 28 хвилин, максимальна – 6 годин 50 хвилин.

Коваленко наголосив, що якщо світла немає більше 7 годин, слід писати заявку до мережі, оскільки можлива аварія.

За його словами існує два рівні справедливих відключень:

Перший рівень – це справедливий рівень розподілу обмежень між регіонами/областями. Ця частина - за НЕК Укренерго. На початку весни відключення не враховували обсяги критичної інфраструктури і тд. Кожен регіон поділяє кінцевих споживачів на 6 груп з приблизно однаковим споживанням кренерго, знаючи споживання кожної групи, віддає команду на відключення певних груп.

Стисло логіка звучить так: «Кожен регіон повинен розділити кінцевих споживачів на 6 груп/черг с приблизно однаковим споживанням всередині кожної групи. І потім Укренерго, знаючи споживання кожної групи в регіонах, дає команду відключати 1,2 або 3 групи/черги. За моєю оцінкою, це спрацювало. Треба дробити ще, бо не всі регіони (на мою оцінку) зробили групи коректно, але то вже справа за Держенергонаглядом».

Другий рівень справедливості - це вже відповідальність місцевих ОСР. Диспетчери отримують команди відключати черги згідно з графіками. Основні проблеми місцевих ОСР: неспрацювання автоматики, необхідність ручного ввімкнення/вимкнення; пошкодження обладнання, не пристосованого до такого режиму роботи; балансування всередині груп зі змінним споживанням.

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