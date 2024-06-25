Суд отправил нардепа Николая Тищенко под круглосуточный домашний арест

Депутата подозревают в незаконном лишении свободы бывшего военного в Днепре.

Печерский районный суд Киева назначил народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Напомним, нардепу Николаю Тищенко сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военного в Днепре.

Заседание, которое должно было начаться в 14:00, стартовало с двухчасовым опозданием. В течение этого времени Николай Тищенко отвечал на вопросы журналистов и рассказывал о своей деятельности в борьбе с "ботофермами", особенно активными в Днепре.

Во время общения с представителями СМИ Тищенко отказался объяснить причину разбития своего телефона во время обыска, заявив, что "продолжаются следственные действия".

Народный депутат отметил необходимость прекращения деятельности "ботоферм" и отметил, что готов лишиться своих депутатских полномочий, если это поможет решить проблему.

Относительно обвинений в избиении военнослужащих, Тищенко утверждает, что он не участвовал в драках последние 10 лет и все его действия были совершены в рамках закона, используя свои полномочия народного депутата.

Прокурор, в обосновании необходимости меры пресечения, отметил, что существует риск, что Тищенко может сбежать с места своего проживания, скрываться от правоохранительных органов или продолжать преступную деятельность.

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