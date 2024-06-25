США могут разрешить возвращение военных подрядчиков в Украину

Администрация Байдена обсуждает развертывание подрядчиков для ремонта вооружения в Украине.

Источник фото: mil.in.ua

Администрация президента США Джо Байдена приближается к отмене фактического запрета на развертывание американских военных подрядчиков в Украине для поддержки и ремонта предоставленных США систем вооружения. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на четырех информированных американских чиновников.

Перед началом полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года США вывели всех своих инструкторов из страны и категорически исключали любое военное присутствие на украинской территории с тех пор.

«Мы не принимали никаких решений, и любое обсуждение этого вопроса является преждевременным», - сказал один из чиновников администрации, добавляя: «Президент абсолютно тверд, что он не пошлет американские войска в Украину».

Из-за этого предоставленную США военную технику, которая получила повреждения в боях, приходится вывозить из Украины в Польшу, Румынию или другие страны НАТО для ремонта, что занимает много времени.

По данным CNN, в течение нескольких последних месяцев администрация Байдена повторно анализирует ограничения на подрядчиков в Украине, учитывая продвижение российских войск и задержку с военной помощью. Однако окончательное решение еще не принято.

Если же решение будет одобрено, Пентагон впервые с 2022 года сможет заключать контракты о размещении американских подрядчиков в Украине для помощи с ремонтом техники. Например, истребители F-16, которые Украина планирует использовать, будут нуждаться в регулярном техническом обслуживании.

Один из источников отметил, что американские компании, которые будут участвовать в тендерах Пентагона, должны будут разработать надежные механизмы для обеспечения безопасности своих сотрудников в Украине.

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