Олександр Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу

Український боксер Олександр Усик відмовився від пояса IBF у надважкій вазі, залишивши його вакантним для поєдинку Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

Український боксер Олександр Усик заявив, що відмовляється від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Він вирішив надати можливість розіграти титул IBF двом своїм колишнім суперникам - Ентоні Джошуа та Даніелю Дюбуа.

"Усім привіт. Ентоні та Даніель, слухайте, знаю, пояс IBF важливий для вас. Назвемо це моїм подарунком для 21 вересня. Слава Богу за все. Слава Україні", - сказав Усик у відеозверненні.

Після того, як Усик залишить титул IBF, то перестане бути абсолютним чемпіоном світу. У нього залишаться три титули – WBC, WBA та WBO.

Поєдинок між Джошуа та Дюбуа пройде 21 вересня 2024 року.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня відбувся історичний поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця і став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

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