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Стануть гарматним м’ясом, — у Пентагоні прокоментували можливість участі військ КНДР у війні рф проти України

08:48, 26 червня 2024
США продовжать стежити за ситуацією на тлі зміцнення співробітництва рф та Північної Кореї.
Стануть гарматним м’ясом, — у Пентагоні прокоментували можливість участі військ КНДР у війні рф проти України
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Міноборони США наголосило на необхідності пильно стежити за діями Північної Кореї після підписання договору між КНДР та рф.  У Пентагоні не виключають, що КНДР може відправити свої війська в Україну. Втім, у США вважають, що ці війська стануть "гарматим м'ясом" для ЗСУ.

"Я думаю, що якби я керував військовим персоналом Північної Кореї, я б поставив під сумнів відправлення своїх сил як гарматне м’ясо в незаконній війні проти України", - сказав  речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу.

Він додав, що США уважно стежитимуть за розвитком ситуації.

Нагадаємо, що минулого тижня путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

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