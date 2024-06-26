Стануть гарматним м’ясом, — у Пентагоні прокоментували можливість участі військ КНДР у війні рф проти України

США продовжать стежити за ситуацією на тлі зміцнення співробітництва рф та Північної Кореї.

Міноборони США наголосило на необхідності пильно стежити за діями Північної Кореї після підписання договору між КНДР та рф. У Пентагоні не виключають, що КНДР може відправити свої війська в Україну. Втім, у США вважають, що ці війська стануть "гарматим м'ясом" для ЗСУ.

"Я думаю, що якби я керував військовим персоналом Північної Кореї, я б поставив під сумнів відправлення своїх сил як гарматне м’ясо в незаконній війні проти України", - сказав речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу.

Він додав, що США уважно стежитимуть за розвитком ситуації.

Нагадаємо, що минулого тижня путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

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