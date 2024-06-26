Стануть гарматним м’ясом, — у Пентагоні прокоментували можливість участі військ КНДР у війні рф проти України

Міноборони США наголосило на необхідності пильно стежити за діями Північної Кореї після підписання договору між КНДР та рф. У Пентагоні не виключають, що КНДР може відправити свої війська в Україну. Втім, у США вважають, що ці війська стануть "гарматим м'ясом" для ЗСУ.
"Я думаю, що якби я керував військовим персоналом Північної Кореї, я б поставив під сумнів відправлення своїх сил як гарматне м’ясо в незаконній війні проти України", - сказав речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу.
Він додав, що США уважно стежитимуть за розвитком ситуації.
Нагадаємо, що минулого тижня путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.
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