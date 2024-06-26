З полону повернулися 90 українських захисників, фото та відео

Серед звільнених з полону - воїни Нацгвардії, ВМС, тероборонці, прикордонники.

Фото: Володимир Зеленський

З російського полону повернулись 90 українців. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Пам’ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу задля звільнення кожного й кожної", - написав він.

За його словами, з полону визволили воїнів Національної гвардії, Військово-морських сил, армії, територіальної борони та прикордонної служби.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що на рідну землю повернулися зокрема 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських Сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців. Зокрема, вдалося повернути 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійці, що вийшли з «Азовсталі». З полону визволено 5 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

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