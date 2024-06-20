Гоструда напоминает, для каких категорий работников является обязательным медицинский осмотр

Работодатель должен обеспечить своевременную и организованную явку работников на медосмотр и обследование.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда напоминает, для каких категорий работников является обязательным медицинский осмотр.

Медицинский осмотр – это комплекс медицинских вмешательств, проводимых с целью выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития.

Проведение медосмотра имеет цель дать всестороннюю оценку состояния здоровья определенных категорий лиц, определить состояние здоровья работника и возможность выполнения им соответствующих трудовых обязанностей, а также предупредить возникновение и распространение инфекций. Кроме того, согласно законодательству, есть определенные категории работников, виды деятельности и перечень профессий, для которых прохождение медицинского осмотра обязательно.

Медицинский осмотр является обязательным для таких категорий работников:

занятых на тяжелых работах;

работах с вредными или опасными условиями труда;

на работах, где есть потребность в профессиональном отборе;

лиц до 21 года (независимо от профессии и вида деятельности).

Порядок проведения медицинских осмотров работников определенных категорий утвержден Приказом Минздрава от 21.05.2007 №246.

За время прохождения медицинского осмотра за работниками сохраняются место работы (должность) и средний заработок.

Работодатель должен обеспечить своевременную и организованную явку работников на медосмотр и обследование.

Работодатель может понести административную ответственность в виде штрафа за несвоевременность прохождения работниками обязательных медосмотров и за вредные последствия для здоровья населения, вызванные допуском к работе лиц, не прошедших обязательных медосмотров.

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